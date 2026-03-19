Стало відомо, за яких умов може розвинутися дефіцит продуктів у Дніпропетровській області.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може виникнути через складні погодні умови, які спостерігалися цієї зими в Україні, передає Politeka.net.

Про потенційні ризики для аграрного сектору повідомив експерт Віталій Постригань.

За його словами, холодний період став серйозним випробуванням для фермерів. Сильні морози, значні снігопади та різкі зміни температур створили загрозу для озимих культур, передусім для пшениці — основної сировини для виробництва хліба.

Найбільшу небезпеку становило не саме похолодання, а стан ґрунту. Коли температура на рівні коренів опускалася до –10 °C і трималася понад дві доби, рослини могли зазнати серйозних ушкоджень.

Після короткої відлиги фахівці перевірили зразки із сільськогосподарських ділянок. Попередні результати свідчать, що масового вимерзання не сталося, а більшість посівів пшениці пережили холод без значних втрат. Водночас на полях із тонким сніговим покривом окремі площі могли постраждати. Найвразливішим до морозів виявився озимий ячмінь.

Разом із тим значна кількість снігу, яка взимку захищала рослини, тепер створює інші труднощі. Через великі замети техніка не може своєчасно вийти на поля для підживлення культур. Додатковим ризиком залишається швидке танення, що може спричинити підтоплення низинних ділянок.

Попри складні умови, є й позитивні фактори. У ґрунті накопичилися значні запаси вологи — одні з найвищих за останні десятиліття. Це створює сприятливі передумови для майбутнього врожаю за умови стабільної весняної погоди.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області наразі малоймовірний. Масової загибелі озимини не зафіксовано, однак аграрії уважно стежать за погодою, адже різке потепління або підтоплення можуть вплинути на майбутні обсяги збору зерна та рівень цін.

Джерело: Телеграф.

