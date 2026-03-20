Завершення опалювального сезону в Дніпрі у 2026 році ще не має точної дати, повідомляє Politeka.

Попри воєнні виклики та регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру, опалювальний період у більшості громад області проходить стабільно. У місті вже готуються до наступної зими.

Про підсумки сезону розповіли під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Заступниця директора департаменту ЖКГ та будівництва Олена Засікан наголосила, що зима була однією з найскладніших за сучасну історію регіону. Найбільші труднощі виникали під час сильних морозів, коли частина будинків залишалася без тепла через відключення електроенергії.

Основним завданням комунальних служб було не допустити розмороження систем опалення. Аварійні бригади працювали безперервно, оперативно усуваючи наслідки знеструмлень.

Окрему увагу приділили Зеленодольській громаді, де через обстріли понад сотня будинків залишилася без централізованого теплопостачання. Для підтримки мешканців запровадили знижений тариф на електроенергію. Загалом із початку року область пережила два масштабні блекаути, наразі діють стабілізаційні графіки погодинних відключень.

До стабілізації ситуації долучилися й міжнародні партнери. Область отримала генератори та обладнання від донорів, що дозволило підтримати роботу комунальних підприємств у критичні моменти.

Попри те, що дата завершення опалювального сезону в Дніпрі у 2026 році ще невідома, місто вже розпочало підготовку до нового періоду. Міський голова Борис Філатов нагадав про листопад 2022 року, коли масовані атаки спричинили масштабний блекаут та створили загрозу колапсу мереж. Завдяки системній підготовці та роботі комунальних служб місто змогло вистояти.

Влада підкреслює, що її відповідальність — забезпечити містян водою та теплом, тому підготовка до наступної зими стартує одразу після завершення попередньої. Уже проводяться наради та аналізуються слабкі місця системи.

Щодо завершення опалювального сезону у Дніпрі у 2026 році, рішення ухвалюватимуть відповідно до постанови Кабінету Міністрів №830. Опалення вимкнуть, якщо середня добова температура протягом трьох днів поспіль перевищить +8°C. Остаточне рішення може прийматися на рівні міської ради з урахуванням погодних умов та стану інфраструктури.

Завершення опалювального сезону в Дніпрі 2026 року ймовірно відбуватиметься поступово, а мешканцям радять стежити за повідомленнями комунальних служб, щоб підготуватися до відключень та уникнути неприємних сюрпризів.

