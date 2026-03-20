Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області передбачає зміни для Dnipro City Express та повне припинення курсування двох приміських складів, повідомляє Politeka.

За інформацією представників "Укрзалізниці", такі заходи зумовлені необхідністю проведення планових ремонтних робіт та загальною оптимізацією маршрутної мережі регіону.

Пасажирам, які звикли користуватися залізничним транспортом для щоденних поїздок між обласним центром та прилеглими містами, варто заздалегідь ознайомитися з новим графіком руху поїздів у Дніпропетровській області.

Перевізник наголошує, що зміни спрямовані на покращення якості обслуговування, попри тимчасові незручності, пов'язані з технічним обслуговуванням колій та інфраструктури.

Згідно з офіційним повідомленням, новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області безпосередньо вплине на роботу швидкісного сполучення.

Зокрема, з 19 березня № 7208 зі сполученням Дніпро-Головний – Синельникове-1 буде виходить на маршрут о 20:34. Час його прибуття до кінцевої станції тепер - 21:54, тоді як раніше він вирушав о 20:05 та завершував рейс о 21:09.

З 20 березня зміни торкнулися і зворотного напрямку. № 7401 Синельникове-1 – Дніпро-Головний вирушає о 06:00 замість 05:49. При цьому час прибуття на головний вокзал Дніпра залишиться незмінним і становить 07:15.

Аналізуючи поточну ситуацію, залізничники прийшли до рішення про остаточне припинення роботи двох приміських маршрутів.

Зокрема, з 19 березня припинив курсування № 6130 Дніпро-Головний – Синельникове-2, а з 20 березня з розкладу зник № 6109, що рухався від станції Синельникове-2.

