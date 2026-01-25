Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області призначається після подання заяви до органів соціального захисту

Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області діятиме у 2026 році за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Пенсійного фонду України.

У Дніпропетровській області у 2026 році продовжують виплачувати фінансову підтримку внутрішньо переміщеним особам відповідно до змінених умов. Виплата призначається на черговий шестимісячний період. Основна вимога — середньомісячний дохід на одного члена родини за останні три місяці не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 2 595 гривень. Таким чином, граничний рівень доходу для участі у програмі — 10 380 гривень на одну людину.

Водночас окремі категорії громадян отримують кошти незалежно від фінансових показників. Йдеться про пенсіонерів із виплатами до 10 380 гривень, осіб з інвалідністю I та II групи, дітей з інвалідністю до 18 років, сиріт і молодь без батьківського піклування віком до 23 років, а також прийомних батьків, опікунів і батьків-вихователів.

Також варто зауважити, що грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області: призначається після подання заяви до органів соціального захисту. Разом із заявкою необхідно надати документи, що підтверджують статус та рівень доходів. Після перевірки даних ухвалюється рішення щодо виплати.

Програма дозволяє переселенцям частково покрити витрати на проживання, зберегти стабільність і зосередитися на облаштуванні життя в нових умовах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки.