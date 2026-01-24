Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі видається один раз на місяць.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається внутрішньо переміщеним особам, які проживають у тимчасових центрах, та охоплює найбільш соціально вразливі категорії, повідомляє Politeka.net.

За інформацією пресслужби Департаменту соціальної політики, місцева влада організувала регулярну видачу продуктових наборів для мешканців МТКП та шелтерів. Ініціатива спрямована на підтримку громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну або переселення.

Отримати допомогу можуть:

люди похилого віку;

особи з інвалідністю;

матері з дітьми;

законні представники малолітніх або недієздатних осіб;

діти віком від 3 до 18 років.

Крім того, продуктові пакети доступні ВПО, які перебувають під опікою Дніпровського міського центру соціальних служб. Переселенці, які вперше звертаються за довідкою ВПО та мешкають у МТКП, але не входять до зазначених категорій, можуть отримати допомогу одноразово.

Обов’язковою умовою є реєстрація у місті після 24 лютого 2022 року за адресою тимчасового проживання.

Кожен набір сформований з урахуванням базових потреб і містить продукти тривалого зберігання:

м’ясні та рибні консерви;

печінковий паштет;

готові страви з тушкованим м’ясом;

чай, кава, цукор;

макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Для отримання допомоги переселенцям потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування та надати пакет документів: паспорт або посвідчення, довідку ВПО, свідоцтво про народження дитини та, за необхідності, документи про встановлення інвалідності.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі видається один раз на місяць. Своєчасне звернення гарантує отримання повного комплекту товарів без черг та бюрократичних перепон.

