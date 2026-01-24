Робота для пенсіонерів у Дніпрі представлена в різних вакансіях.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі доступна в освітніх закладах, логістичних центрах і комунальній сфері, повідомляє Politeka.

Пропозиції охоплюють різні формати зайнятості та рівні навантаження.

На платформі work.ua зібрали актуальні варіанти для людей старшого віку. Зокрема, приватна школа «Абрикос» запрошує викладача математики для роботи з учнями різних класів. Серед завдань — проведення занять і підтримка зацікавленості дітей у навчанні.

Заклад пропонує гнучкий розклад та оплату від 20 000 до 40 000 гривень залежно від досвіду й кількості уроків. Додатково передбачене безкоштовне харчування, участь у внутрішніх тренінгах і можливість професійного розвитку.

Попит на фахівців є й у складській логістиці. Компанія «Генезіс-Україна Інжинірінг» відкрила набір вантажників-комплектувальників для роботи з готовою продукцією. Працівникам пропонують денні або нічні зміни, регулярні виплати, підвезення до місця роботи та, за потреби, проживання на території складу на вулиці Люблянській.

Також робота для пенсіонерів у Дніпрі представлена адміністративною посадою завідувача господарства. Заробітна плата коливається в межах 9 000–10 000 гривень. Обов’язки включають організацію господарських процесів, контроль стану приміщень, ведення документації та закупівлю необхідних матеріалів.

Стандартний графік із понеділка по п’ятницю та офіційне оформлення роблять такі вакансії зручними для людей старшого віку. Фахівці зазначають, що ринок праці міста дозволяє обрати напрям відповідно до фізичних можливостей і попереднього досвіду.

