У Кривому Розі стартувала програма гуманітарної допомоги для ВПО, організована волонтерським центром «Вільні разом», що надає базові продукти та соціальну підтримку для переселенців і місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на людей, які через війну втратили стабільний дохід і опинилися у складних життєвих обставинах. Пріоритет віддають родинам з найбільш гострими потребами, зокрема тим, хто раніше не звертався за допомогою або подав заявки до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє охопити ширше коло отримувачів та уникнути дублювання запитів.

Видача проводиться щодня, однак діє обмеження — до 150 сімей на день. Це дозволяє впорядкувати процес, скоротити черги та дотримуватися правил безпеки. Пакунки видають особисто після попередньої реєстрації, забезпечуючи прозорість і рівний доступ усім охочим.

Набори включають продукти тривалого зберігання, розраховані на певний період, а запаси регулярно поповнюють. Волонтери наголошують на дотриманні графіка отримання, щоб уникнути нестачі для інших родин.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission. Наразі вже передано понад двісті комплектів приблизно такій самій кількості родин, а роботу планують продовжувати у наступні місяці.

Координатори підкреслюють, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі допомагає стабілізувати побут переселенців, зменшити соціальну напругу та надати відчутну підтримку у непростих умовах.

Окрім цього, жителі Дніпропетровської області мають змогу отримати додаткові виплати, що надаються як компенсація за проживання на небезпечних територіях, доповнюючи базову допомогу від держави та волонтерів.

