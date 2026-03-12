Щодо завершення опалювального сезону у Дніпропетровській області у 2026 році, відповідне рішення ухвалюватимуть згідно з постановою Кабінету Міністрів №830.

Завершення опалювального сезону у Дніпропетровській області на 2026 рік буде впроваджено за встановленими правилами, повідомляє Politeka.net.

Заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва обласної військової адміністрації Олена Засікан зазначила, що нинішній опалювальний сезон став одним із найскладніших за останні роки для регіону. Найбільші проблеми виникали під час сильних морозів, коли через відключення електроенергії в окремих будинках спостерігалися перебої з подачею тепла.

У такі періоди головним завданням було не допустити розмороження систем опалення. Аварійні бригади працювали цілодобово, оперативно реагуючи на знеструмлення та усуваючи наслідки аварій.

Під час брифінгу також звернули увагу на складну ситуацію у Зеленодольській громаді. Унаслідок обстрілів понад сто житлових будинків залишилися без централізованого теплопостачання. Щоб підтримати мешканців, для них запровадили знижений тариф на електроенергію. Загалом від початку року область пережила два масштабні блекаути, а наразі продовжують діяти стабілізаційні графіки погодинних відключень.

Попри те, що точна дата завершення опалювального сезону у Дніпрі та області у 2026 році поки не визначена, проте вже почали підготовку до наступної зими. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

Він нагадав про події листопада 2022 року, коли масовані атаки по енергетичній інфраструктурі спричинили масштабний блекаут по всій країні та поставили під загрозу роботу міських мереж. За словами Філатова, тоді Дніпро зміг вистояти завдяки завчасній підготовці, злагодженій роботі комунальних служб і значним фінансовим ресурсам.

Міський голова наголосив, що головне завдання влади — забезпечити мешканців водою та теплом, тому підготовка до наступного опалювального періоду починається одразу після завершення поточного. Уже проводяться робочі наради та аналізуються проблемні ділянки інфраструктури.

Щодо завершення опалювального сезону у Дніпропетровській області у 2026 році, відповідне рішення ухвалюватимуть згідно з постановою Кабінету Міністрів №830. Опалення припинять, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищуватиме +8 °C. Водночас остаточне рішення може бути прийняте міською владою з урахуванням фактичних погодних умов та стану інфраструктури.

