В Кривом Роге стартовала программа гуманитарной помощи для ВПЛ, организованная волонтерским центром «Свободные вместе», которая предоставляет базовые продукты и социальную поддержку для переселенцев и местных жителей, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на людей, которые из-за войны потеряли стабильный доход и оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Приоритет отдают семьям с наиболее острыми потребностями, в частности, тем, кто раньше не обращался за помощью или подал заявки до августа 2025 года. Такой подход позволяет охватить более широкий круг получателей и избежать дублирования запросов.

Выдача производится ежедневно, однако действует ограничение – до 150 семей в день. Это позволяет упорядочить процесс, сократить очереди и соблюдать правила безопасности. Свертки выдают лично после предварительной регистрации, обеспечивая прозрачность и равный доступ всем желающим.

Наборы включают в себя продукты длительного хранения, рассчитанные на определенный период, а запасы регулярно пополняют. Волонтеры отмечают соблюдение графика получения, чтобы избежать недостатка для других семей.

Проект осуществляется при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. Сейчас уже передано более двухсот комплектов примерно такому же количеству семей, а работу планируют продолжать в последующие месяцы.

Координаторы подчеркивают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге помогает стабилизировать быт переселенцев, уменьшить социальное напряжение и оказать ощутимую поддержку в непростых условиях.

Кроме того, жители Днепропетровской области могут получить дополнительные выплаты, предоставляемые в качестве компенсации за проживание на опасных территориях, дополняя базовую помощь от государства и волонтеров.

