Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области делает контроль над расходами и продуманное планирование бюджета важным.

С начала 2026 г. в Днепропетровской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в сфере распределения газа, сообщает Politeka.

Изменения касаются только доставки через сети, тогда как цена топлива для населения остается неизменной. Первый этап нового тарифа стартовал в январе, второй планируется после 1 апреля.

В среднем по стране стоимость распределения выросла на 76%, в Днепропетровской области – почти на 190%. Новая ставка составляет 3,66 грн. за кубометр без НДС. Для сравнения, в других регионах цена колеблется от 0,65 до 3,95 грн. в зависимости от местных условий. Цена газа для населения осталась на уровне 7,96 грн за кубометр и не будет меняться не менее полугода после завершения военного положения.

Экономические факторы объясняют повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: ремонт и обслуживание сетей, модернизация оборудования и обеспечение стабильной поставки ресурса.

Специалисты советуют местным жителям внимательно проверять начисления, своевременно оплачивать счета и контролировать потребление газа. Проверка герметичности приборов и оптимизация обогрева помогают уменьшить расходы и сохранить семейный бюджет.

Также стоит отметить, что местным жителям напоминают следить за обновлениями тарифов и планировать платежи во избежание непредвиденных трудностей.

