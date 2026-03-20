В городе стартовала гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге, организованная волонтерским центром «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку переселенцев и местных жителей, которые из-за войны войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Инициатива предусматривает предоставление продуктовых наборов и социального сопровождения. Первоначально поддержку получают семьи с самыми острыми потребностями, в частности, те, кто раньше не обращался за помощью или подавал заявки до августа 2025 года. Такой подход позволяет охватить более широкий круг получателей.

Передача пакетов происходит ежедневно, однако количество ограничено до 150 семей в день. Это помогает упорядочить процесс, избежать очередей и обеспечить безопасную организацию выдачи. Получение производится после предварительной регистрации.

Наборы содержат продукты длительного хранения, рассчитанные на период. Запасы регулярно пополняются, а волонтеры советуют соблюдать установленный график, чтобы ресурсы оставались доступными для других семей.

Проект реализуют при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. На сегодня передано более двухсот комплектов примерно такому же количеству домохозяйств.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге помогает стабилизировать быт переселенцев и обеспечивает базовую поддержку в сложный период.

Жителям советуют следить за актуальными объявлениями и уточнять график получения, чтобы не упустить дату выдачи.

Каждый желающий может обратиться в центр заблаговременно, чтобы гарантированно получить гуманитарную помощь для ВПЛ в Кривом Роге и обеспечить себя необходимыми продуктами и ресурсами.

Последние новости Украины:

