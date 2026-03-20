Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области производит контроль за расходами и продуманное планирование бюджета.

С начала 2026 г. в Днепропетровской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в сфере распределения газа, сообщает Politeka.

Изменения коснулись только доставки через сети, цена топлива для населения осталась неизменной.

Первый этап повышения стартовал в январе, второй планируется после 1 апреля. В среднем по стране стоимость распределения выросла на 76%, в то время как в Днепропетровской области увеличение составило почти 190%. Новая ставка составляет 3,66 грн. за кубометр без НДС. Для сравнения, в других регионах цена колеблется от 0,65 до 3,95 грн. в зависимости от местных условий. Цена газа для населения остается на уровне 7,96 грн за кубометр и не будет меняться не менее полугода после завершения военного положения.

Экономические факторы объясняют повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области. Сюда входят расходы по ремонту и обслуживанию сетей, модернизации оборудования и обеспечению стабильной поставки ресурса.

Специалисты советуют жителям внимательно проверять начисления, своевременно оплачивать счета и контролировать потребление газа. Проверка герметичности приборов и оптимизация обогрева помогают уменьшить расходы и сохранить семейный бюджет.

Также местные жители напоминают следить за обновлениями тарифов и планировать платежи, чтобы избежать непредвиденных трудностей.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.