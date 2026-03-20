Относительно завершения отопительного сезона в Днепре в 2026 году решение будут приниматься в соответствии с постановлением Кабинета Министров №830.

Завершение отопительного сезона в Днепре в 2026 году еще не имеет точной даты, сообщает Politeka.

Несмотря на военные вызовы и регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру, отопительный период в большинстве общин проходит стабильно. В городе уже готовятся к следующей зиме.

Об итогах сезона рассказали на брифинге в Днепропетровской областной военной администрации. Заместитель директора департамента ЖКХ и строительства Елена Засикан подчеркнула, что зима была одной из самых сложных в современной истории региона. Наибольшие трудности возникали во время сильных морозов, когда часть домов оставалась без тепла из-за отключения электроэнергии.

Основной задачей коммунальных служб было не допустить размораживания систем отопления. Аварийные бригады работали непрерывно, оперативно устраняя последствия обесточений.

Отдельное внимание было уделено Зеленодольской общине, где из-за обстрелов более сотни домов осталось без централизованного теплоснабжения. Для поддержки жителей ввели пониженный тариф на электроэнергию. В целом с начала года область пережила два масштабных блекаута, действуют стабилизационные графики почасовых отключений.

К стабилизации ситуации присоединились и международные партнеры. Область получила генераторы и оборудование от доноров, что позволило поддержать работу коммунальных предприятий в критические моменты.

Несмотря на то, что дата завершения отопительного сезона в Днепре в 2026 году еще неизвестна, город уже начал подготовку к новому периоду. Городской голова Борис Филатов напомнил о ноябре 2022 года, когда массированные атаки повлекли за собой масштабный блекаут и создали угрозу коллапса сетей. Благодаря системной подготовке и работе коммунальных служб город смог выстоять.

Власти подчеркивают, что ее ответственность — обеспечить горожан водой и теплом, поэтому подготовка к следующей зиме стартует сразу после завершения предыдущей. Уже проходят совещания и анализируются слабые места системы.

Относительно завершения отопительного сезона в Днепре в 2026 году решение будут приниматься в соответствии с постановлением Кабинета Министров №830. Отопление выключается, если средняя дневная температура в течение трех дней подряд превысит +8°C. Окончательное решение может приниматься на уровне городского совета с учетом погодных условий и состояния инфраструктуры.

Завершение отопительного сезона в Днепре 2026 вероятно будет происходить постепенно, а жителям советуют следить за сообщениями коммунальных служб, чтобы подготовиться к отключениям и избежать неприятных сюрпризов.

Источник

Последние новости Украины:

