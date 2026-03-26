Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області суттєво впливає на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Дані з офіційного сайту Міністерства фінансів показують, що за останній місяць ціни на популярні товари зросли.

Наприклад, рафінована олія Щедрий Дар об’ємом 850 мл у лютому мала середню ціну 85,02 грн, а вже у березні її середня вартість піднялася до 91,50 грн.

При цьому, у різних магазинах цінник коливається від 90,49 грн у Novus до 92,50 грн в Auchan, що свідчить про загальне подорожчання продуктів в Дніпропетровській області, яке відчувають усі жителі регіону.

Також зросли ціни на томатну пасту Чумак вагою 350 грамів. У лютому середня ціна була 87,75 грн, а вже у березні вона сягнула 93,90 грн.

Навіть незначне підвищення цінників на основні товари харчування впливає на сімейний бюджет, адже такі позиції є необхідними для повсякденного приготування їжі.

Яйця курячі Ясенсвіт (С1, 10 шт) теж виросли в ціні. У лютому середня ціна становила 82,46 грн за десяток, а зараз вона зросла до 84,10 грн.

При цьому в магазинах ціни коливаються: Megamarket пропонує їх за 88,20 грн, Novus – 79,99 грн, а Auchan – 78,50 грн.

Причини подорожчання продуктів у Дніпропетровській області комплексні і взаємопов’язані. По-перше, війна скорочує поголів’я худоби та птиці, що безпосередньо підвищує ціни на м’ясо та яйця.

По-друге, логістика стала менш вигідною через зростання вартості транспортування та додаткові ризики під час перевезень. Перебої з електропостачанням змушують виробників користуватися генераторами.

Крім того, економічні чинники відіграють свою роль: загальна інфляція в країні, зміни курсу долара та підвищення цін на імпортні складові виробництва.

