Подорожание продуктов в Днепропетровской области уже ощутимо для местных жителей, посещающих супермаркеты и рынки.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области оказывает существенное влияние на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Данные с официального сайта министерства финансов показывают, что за последний месяц цены на популярные товары выросли.

Например, рафинированное масло Щедрый Дар объемом 850 мл в феврале имело среднюю цену 85,02 грн, а уже в марте его средняя стоимость поднялась до 91,50 грн.

При этом в разных магазинах ценник колеблется от 90,49 грн у Novus до 92,50 грн в Auchan, что свидетельствует об общем подорожании продуктов в Днепропетровской области, которое испытывают все жители региона.

Также выросли цены на томатную пасту Чумак весом 350 г. В феврале средняя цена была 87,75 грн., а уже в марте она достигла 93,90 грн.

Даже незначительное повышение ценников на основные товары питания влияет на семейный бюджет, ведь такие позиции необходимы для повседневного приготовления пищи.

Яйца куриные Ясенсвит (С1, 10 шт) тоже выросли в цене. В феврале средняя цена составила 82,46 грн. за десяток, а сейчас она выросла до 84,10 грн.

При этом в магазинах цены колеблются: Megamarket предлагает их по 88,20 грн, Novus – 79,99 грн, а Auchan – 78,50 грн.

Причины подорожания продуктов в Днепропетровской области комплексны и взаимосвязаны. Во-первых, война сокращает поголовье скота и птицы, что повышает цены на мясо и яйца.

Во-вторых, логистика стала менее выгодной из-за роста стоимости транспортировки и дополнительных рисков при перевозках. Перебои с электроснабжением заставляют производителей воспользоваться генераторами.

Кроме того, экономические факторы играют свою роль: общая инфляция в стране, изменение курса доллара и повышение цен на импортные составляющие производства.

Последние новости Украины:

