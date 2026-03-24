У місті розпочала роботу гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку переселенців та місцевих жителів, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах.

Ініціативу організував волонтерський центр «Вільні разом». У межах програми надають продуктові набори та соціальний супровід. Першочергово підтримку отримують родини з найгострішими потребами, включно з тими, хто раніше не звертався за допомогою або подавав заявки до серпня 2025 року. Це дозволяє охопити ширше коло отримувачів.

Передача пакунків відбувається щодня, але кількість обмежена — до 150 сімей на день. Такий порядок допомагає уникнути черг та організувати безпечну видачу. Отримання здійснюється після попередньої реєстрації.

Набори включають продукти тривалого зберігання, розраховані на певний період. Запаси регулярно поповнюють, а волонтери радять дотримуватися встановленого графіка, щоб ресурси залишалися доступними для інших родин.

Проєкт реалізують за підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission. Станом на зараз передано понад двісті комплектів приблизно такій самій кількості домогосподарств.

Координатори наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі допомагає стабілізувати побут переселенців та забезпечує базову підтримку у складний період.

Жителям радять стежити за оголошеннями та уточнювати графік отримання, щоб не пропустити дату видачі. Кожен охочий може звернутися до центру завчасно, щоб гарантовано отримати допомогу та забезпечити себе необхідними продуктами й ресурсами.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: стало відомо, які товари опинилися під загрозою.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: як її отримати.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Кривому Розі: українці можуть заробити від 25 тисяч, названо вакансії.