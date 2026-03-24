В городе начала работу гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку переселенцев и местных жителей, которые из-за войны войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Инициативу организовал волонтерский центр «Свободные вместе». В рамках программы предоставляются продуктовые наборы и социальное сопровождение. Первоначально поддержку получают семьи с самыми острыми потребностями, включая тех, кто раньше не обращался за помощью или подавал заявки до августа 2025 года. Это позволяет охватить более широкий круг получателей.

Передача пакетов происходит ежедневно, но количество ограничено – до 150 семей в день. Такой порядок позволяет избежать очередей и организовать безопасную выдачу. Получение производится после предварительной регистрации.

Наборы включают в себя продукты длительного хранения, рассчитанные на определенный период. Запасы регулярно пополняют, а волонтеры советуют соблюдать установленный график, чтобы ресурсы оставались доступными для других семей.

Проект реализуют при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. На сегодня передано более двухсот комплектов примерно такому же количеству домохозяйств.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге помогает стабилизировать быт переселенцев и обеспечивает базовую поддержку в сложный период.

Жителям советуют следить за объявлениями и уточнять график получения, чтобы не упустить дату выдачи. Каждый желающий может обратиться в центр раньше времени, чтобы гарантированно получить помощь и обеспечить себя необходимыми продуктами и ресурсами.

