З початку 2026 року у Дніпропетровській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги у сфері розподілу газу, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися лише доставки через мережі: вартість самого палива для населення залишилася на колишньому рівні.

Перший етап підвищення стартував у січні, другий запланований після 1 квітня. У середньому по Україні ціни на розподіл зросли на 76%, тоді як у регіоні збільшення досягло майже 190%. Нова ставка становить 3,66 грн за кубометр без ПДВ, тоді як у сусідніх областях показники коливаються від 0,65 до 3,95 грн. Ціна газу для населення залишається 7,96 грн за кубометр і не змінюватиметься щонайменше пів року після завершення воєнного стану.

Економічні чинники пояснюють підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області. До них належать витрати на ремонт і обслуговування мереж, модернізацію обладнання та забезпечення стабільного постачання газу.

Фахівці радять мешканцям перевіряти нарахування, своєчасно оплачувати рахунки та контролювати споживання. Перевірка герметичності приладів і оптимізація обігріву допомагає зменшити витрати та зберегти сімейний бюджет.

Також жителям нагадують стежити за оновленнями тарифів і планувати платежі, щоб уникнути непередбачених складнощів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області підкреслює важливість контролю витрат і продуманого планування бюджету для стабільного забезпечення домогосподарств газом.

Своєчасне планування витрат і уважне ставлення до споживання газу допоможуть сім’ям уникнути непередбачених фінансових навантажень у найближчі місяці.

