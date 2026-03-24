С начала 2026 г. в Днепропетровской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в сфере распределения газа, сообщает Politeka.

Изменения коснулись только доставки через сети: стоимость топлива для населения осталась на прежнем уровне.

Первый этап повышения стартовал в январе, второй запланирован после 1 апреля. В среднем по Украине цены на распределение выросли на 76%, в то время как в регионе увеличение достигло почти 190%. Новая ставка составляет 3,66 грн за кубометр без НДС, в то время как в соседних областях показатели колеблются от 0,65 до 3,95 грн. Цена газа для населения остается 7,96 грн за кубометр и не будет меняться не менее полугода после завершения военного положения.

Экономические факторы объясняют повышение тарифов на коммунальные услуги Днепропетровской области. К ним относятся расходы по ремонту и обслуживанию сетей, модернизации оборудования и обеспечению стабильной поставки газа.

Специалисты рекомендуют жителям проверять начисления, своевременно оплачивать счета и контролировать потребление. Проверка герметичности приборов и оптимизация обогрева помогают уменьшить расходы и сохранить семейный бюджет.

Также жителям напоминают следить за обновлением тарифов и планировать платежи во избежание непредвиденных сложностей.

Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области подчеркивает важность контроля расходов и продуманного планирования бюджета для стабильного обеспечения домохозяйств газом.

Своевременное планирование расходов и внимательное отношение к потреблению газа помогут семьям избежать непредвиденных финансовых нагрузок в ближайшие месяцы.

