З початку 2026 року у Дніпропетровській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляють місцеві органи влади, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися лише послуг із доставки газу, тоді як ціна самого палива для населення залишилася стабільною.

Перший етап коригування стартував у січні, другий очікується після 1 квітня. Середнє підвищення по Україні склало 76%, а у регіоні — майже 190%. Нова ставка за розподіл — 3,66 грн за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у сусідніх областях показники коливаються від 0,65 до 3,95 грн. Ціна газу для населення залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр принаймні пів року після завершення воєнного стану.

Економічні чинники пояснюють необхідність коригування тарифів. Основними причинами називають витрати на ремонт і обслуговування мереж, модернізацію обладнання та забезпечення стабільного постачання палива.

Фахівці радять мешканцям контролювати нарахування, вчасно оплачувати рахунки та регулювати споживання газу. Перевірка герметичності приладів та оптимізація обігріву допомагає економити та зберігати сімейний бюджет.

Жителям також нагадують слідкувати за оновленнями тарифів і планувати платежі заздалегідь, щоб уникнути непередбачених складнощів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області підкреслює важливість продуманого планування витрат і контролю споживання для стабільного забезпечення домогосподарств газом. Своєчасне реагування та економне використання ресурсів допоможе уникнути додаткових фінансових навантажень у найближчі місяці.

