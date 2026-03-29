С начала 2026 г. в Днепропетровской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщают местные органы власти, сообщает Politeka.

Изменения коснулись только услуг по доставке газа, в то время как цена самого топлива для населения осталась стабильной.

Первый этап корректировки стартовал в январе, второй ожидается после 1 апреля. Среднее повышение по Украине составило 76%, а в регионе – почти 190%. Новая ставка за распределение – 3,66 грн за кубометр без НДС. Для сравнения, в других областях показатели колеблются от 0,65 до 3,95 грн. Цена газа для населения останется на уровне 7,96 грн за кубометр как минимум пол года после завершения военного положения.

Экономические факторы объясняют необходимость корректировки тарифов. Основными причинами называют затраты на ремонт и обслуживание сетей, модернизацию оборудования и обеспечение стабильной поставки топлива.

Специалисты советуют жителям контролировать начисления, своевременно оплачивать счета и регулировать потребление газа. Проверка герметичности приборов и оптимизация обогрева помогают экономить и сохранять семейный бюджет.

Жителям также напоминают следить за обновлением тарифов и планировать платежи заранее, чтобы избежать непредвиденных сложностей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области подчеркивает важность продуманного планирования расходов и контроля потребления для стабильного обеспечения домохозяйств газом. Своевременное реагирование и экономное использование ресурсов поможет избежать дополнительных финансовых нагрузок в ближайшие месяцы.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.