Энергетики предупредили о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на субботу, 21 марта 2026 года.

Помимо возможных поочередных графиков отключения света, в Днепропетровской области 21 марта будут действовать локальные обесточения, связанные с проведением работ в электросетях, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света 21 марта 2026 года коснутся города Каменское в Днепропетровской области. Там обесточения будут проходить с 8:00 до 18:00 для домов по следующим адресам:

ул. Куренная, 1, 3-20, 21/79, 22, 23/36, 24/77;

Одесская, 18, 20, 26, 28/30, 30/25, 32, 63, 69, 73/23, 75;

Григория Сковороды, 18, 27;

Романковская, 74, 74А, 76, 80;

Херсонский Путь, 1-26, 27/67, 28, 29/24, 30, 31, 32/65, 33, 34/22, 35-38;

Черновицкая, 8, 15, 22, 24, 28/71, 32;

пер. 1-й Романковский, 22, 29, 43, 47;

Одесский, 16, 18-21, 24, 26, 28, 36/40, 37, 38/35, 39/38;

Романковский, 45;

проезд Симферопольский, 10

Также локальные графики отражения света, связанные с проведением плановых профилактических и ремонтных работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе и обезопасить от возможных аварийных ситуаций, 21 марта будут применять в пределах Гречаноподского сельского территориального общества в Днепропетровской области, сообщает Polite.

По данным ДТЭК, там ограничения электроснабжения с 8:00 до 18:00 будут действовать в селах Александровка и Водяное. В этих же населенных пунктах обесточения повторятся и в воскресенье, 22 числа.

Напомним, Politeka писала о новом повышении тарифов на коммунальные услуги.

Также Politeka сообщала о подорожании продуктов: на что резко переписали цены.

Кроме того, Politeka рассказывала о завершении отопительного сезона 2026: когда жители останутся без тепла.