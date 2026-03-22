Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 23 березня 2026 року.

На час проведення планових робіт в електромережах у Дніпропетровській області 23 берещня 2026 року будуть застосовувати відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

У місті Камʼянське Дніпропетровської області, за даними ДТЕК, графіки відключення світла діятимуть із 8 до 18 години для будинків ща такими адресами:

Архітектурна, 24;

Спортивна, 31, 34, 36;

Дунайська, 47;

Тараса Шевченка, 30, 31, 31/32, 33, 33А, 33Б, 35, 37;

Маріупольська, 47, 49-57, 57А, 58, 60, 61, 62/51, 63, 63А, 65, 66, 68А;

Мелітопольська, 71-80, 81/43, 82/41, 84/26, 85-90;

Нікопольська, 80, 82, 84-89, 90/47, 91, 93-96, 97/49, 98, 101, 103, 105, 107, 109;

Світла, 28, 30, 32/92, 33, 34/99, 36, 38/61, 39, 53А;

Запорізька, 2А, 20, 20А, 24;

Медична, 45, 47;

Дениса Рохтіна, 8, 8/26, 10, 12, 14;

пр. Свободи, 56;

пров. Маріупольський, 5, 7, 9, 11-16, 17/57, 18, 19А, 20-24, 26/55, 28/40, 30, 32, 34, 36, 38.

У межах Криничанської територіальної громади обмеження електропостачання в понеділок діятимуть у селищі Кринички: з 8:30 по 19:00 – по вул. Набережна; з 8:00 до 19:00 – Грушевського, Зелена, Ніжинська, Центральна, пров. Центральний, повідомляє Politeka.

Крім того, ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" також попереджає про планові роботи в електромережах на 23 березня та відповідні графіки відключення світла в Дніпропетровській області. Знеструмлення відбудуться з 8:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Дніпро (частково вул. Незалежності, Вакуленчука, проспектах Олександра Поля та Богдана Хмельницького);

Жовті Води (Івана Богуна, Березнева, пров. Затишний, Мальовничий, Привокзальний, Яблуневий, Стовби, Молодіжний, Ентузіастів);

Вільне (Гагаріна, Кузьми Скрябіна, Словʼянська, Соборна).

