Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 23 марта 2026 года.

Во время проведения плановых работ в электросетях в Днепропетровской области 23 марта 2026 года будут применять соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

В городе Каменское Днепропетровской области, по данным ДТЭК, графики отключения света будут действовать с 8 до 18 часов для домов следующими адресами:

Архитектурная, 24;

Спортивная, 31, 34, 36;

Дунайская, 47;

Тараса Шевченко, 30, 31, 31/32, 33, 33А, 33Б, 35, 37;

Мариупольская, 47, 49-57, 57А, 58, 60, 61, 62/51, 63, 63А, 65, 66, 68А;

Мелитопольская, 71-80, 81/43, 82/41, 84/26, 85-90;

Никопольская, 80, 82, 84-89, 90/47, 91, 93-96, 97/49, 98, 101, 103, 105, 107, 109;

Светлая, 28, 30, 32/92, 33, 34/99, 36, 38/61, 39, 53А;

Запорожская, 2А, 20, 20А, 24;

Медицинская, 45, 47;

Дениса Рохтина, 8, 8/26, 10, 12, 14;

пр. Свободы, 56;

пер. Мариупольский, 5, 7, 9, 11-16, 17/57, 18, 19А, 20-24, 26/55, 28/40, 30, 32, 34, 36, 38.

В пределах Криничанского территориального общества ограничения электроснабжения в понедельник будут действовать в поселке Кринички: с 8:30 по 19:00 – по ул. Набережная; с 8:00 до 19:00 – Грушевского, Зеленая, Нежинская, Центральная, пер. Центральный, сообщает Politeka.

Кроме того, ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" также предупреждает о плановых работах в электросетях на 23 марта и соответствующих графиках отключения света в Днепропетровской области.

Днепр (частично ул. Независимости, Вакуленчука, проспектах Александра Поля и Богдана Хмельницкого);

Желтые Воды (Ивана Богуна, Мартовская, пер. Уютный, Живописный, Привокзальный, Яблоневый, Стовбы, Молодежный, Энтузиастов);

Вольное (Гагарина, Кузьмы Скрябина, Славянская, Соборная).

Напомним, Politeka писала о новом повышении тарифов на коммунальные услуги.

Также Politeka сообщала о подорожании продуктов: на что резко переписали цены.

Кроме того, Politeka рассказывала о завершении отопительного сезона 2026: когда жители останутся без тепла.