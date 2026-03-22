У звʼязку з плановими роботами в електромережах у місті Дніпро протягом наступного тижня, з 23 по 27 березня 2026, діятимуть відповідні графіки відключення світла.

Мова йде про знеструмлення, повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в місті. Обмеження застосовуватимуть з 8:00 до 17:00 щодня за новими адресами.

Фахівці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" попереджають, що в понеділок, 23 березня, графіки відключення в Дніпрі торкнуться будинків по вул. Вакуленчука, 21А, Незалежності, 2, 2А, 4, 6, 777, пр-т Олександра Поля, 86, 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96, 96А, 96Б, 96В, 96Г, 111, 145, Богдана Хмельницького, 24Р.

У вівторок, 24 числа, буде знеструмлено часткоко вулиці Бориса Мозолевського, Козака Мамая, Макарова, Павла Чубинського, Енергетична, Матроська, Новокримська, провулок Архітектурний та проспект Богдана Хмельницього, пише Politeka.

У середу та четвер обмеження торкнуться різних будинків по вул. Незалежності, Енергетична, Макарова, Братів Горобців, Квартальна та Театральна (повний список адрес шукайте на сторінці компанії).

А в пʼятницю, 27 березня графіки відключення світла в Дніпрі застосовуватимуть по вул. Павла Чубинського, 4, 4А, 4Г, 6, 6А, 8, Робоча, 91, 91Б, 93, 93А, Братів Горобців, 54, 56, 56А, 58, 60.

