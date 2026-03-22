В связи с плановыми работами в электросетях в городе Днепр в течение следующей недели, с 23 по 27 марта 2026, будут действовать соответствующие графики отключения света.

Речь идет об обесточиваниях, связанных с проведением плановых работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в городе. Ограничения будут применяться с 8:00 до 17:00 каждый день по новым адресам.

Специалисты ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупреждают, что в понедельник, 23 марта, графики отключения в Днепре коснутся домов по ул. Вакуленчука, 21А, Независимости, 2, 2А, 4, 6, 777, пр-т Александра Поля, 92, 92, 92 94А, 94Б, 94Г, 96, 96А, 96Б, 96В, 96Г, 111, 145, Богдана Хмельницкого, 24Р.

Во вторник, 24 числа, будет обесточена часть улиц Бориса Мозолевского, Казака Мамая, Макарова, Павла Чубинского, Энергетическая, Матросская, Новокрымская, переулок Архитектурный и проспект Богдана Хмельницкого, пишет Politeka.

В среду и четверг ограничения коснутся разных домов по ул. Независимости, Энергетическая, Макарова, Братьев Горобцев, Квартальная и Театральная (полный список адресов ищите на странице компании).

А в пятницу, 27 марта графики отключения света в Днепре будут применяться по ул. Павла Чубинского, 4, 4А, 4Г, 6, 6А, 8, Рабочая, 91, 91Б, 93, 93А, Братьев Горобцев, 54, 56, 56А, 58, 60.

