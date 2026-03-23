Новий графік руху транспорту в Кривому Розі дозволяє зберегти регулярні перевезення під час проведення ремонтних робіт.

У Кривому Розі з 23 по 25 березня 2026 року діятиме новий графік руху транспорту через ремонтні роботи на контактній мережі, передає Politeka.net.

Про це повідомили в управлінні преси виконкому міськради.

У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами АТ ДТЕК буде відключено живлення контактної мережі з 11:00 23 березня до 9:30 25 березня.

У зазначений період тролейбусний маршрут № 4 не курсуватиме, а маршрути №№ 3, 10, 18, 23 працюватимуть за тимчасовими схемами:

№ 10 – ст. Рокувата – 4-й мкр-н Зарічний, частково Першотравневий кар'єр, зуп. РЗФ-1;

№ 23 – ст. Рокувата – пл. Захисників України.

Перевезення пасажирів маршруту № 4 «вул. Романа Шухевича (зуп. "Спорткомплекс") – вул. Романа Самокиша» забезпечуватимуть автобуси КП “Міський тролейбус” за розкладом:

З кільця 44 кварталу:

Перший рейс: 23.03.2026 о 11:23

Останній рейс: 25.03.2026 о 07:18

Розклад: 5:45, 7:18, 9:45, 11:23, 12:55, 14:35, 16:09, 17:32, 19:54

З зуп. «ЦГЗК» (кільцева):

Перший рейс: 23.03.2026 о 12:09

Останній рейс: 25.03.2026 о 08:01

Розклад: 6:31, 8:01, 10:35, 12:09, 13:46, 15:22, 16:51, 18:21, 20:39

На дільниці «ст. Рокувата – Першотравневий кар’єр» містяни можуть користуватися автобусними маршрутами загального користування № 4, 228, 228а, а також автобусом № 8 «ст. Рокувата – пл. Кільцева».

Останні новини України:

