Новый график движения транспорта в Кривом Роге позволяет сохранить регулярные перевозки при проведении ремонтных работ.

В Кривом Роге с 23 по 25 марта 2026 будет действовать новый график движения транспорта из-за ремонтных работ на контактной сети, передает Politeka.net.

Об этом сообщили в управлении прессы исполкома горсовета.

В связи с аварийно-ремонтными работами АО ДТЭК будет отключено питание контактной сети с 11:00 23 марта до 9:30 25 марта.

В указанный период троллейбусный маршрут № 4 не будет курсировать, а маршруты №№ 3, 10, 18, 23 будут работать по временным схемам:

№3 – ст. Раковатая – ул. Днепровское шоссе (депо – 2);

№ 10 – ст. Роковатая – 4-й мкр-н Заречный, частично Первомайский карьер, ост. РЗФ-1;

№ 18 – ст. Роковатая – СШТ «Электрозаводская»;

№ 23 – ст. Раковатая – пл. Защитники Украины.

Перевозка пассажиров маршрута №4 «ул. Романа Шухевича (ост. "Спорткомплекс") – ул. Романа Самокиша» будут обеспечивать автобусы КП "Городской троллейбус" по расписанию:

Из кольца 44 квартала:

Первый рейс: 23.03.2026 в 11:23

Последний рейс: 25.03.2026 в 07:18

Расписание: 5:45, 7:18, 9:45, 11:23, 12:55, 14:35, 16:09, 17:32, 19:54

С ост. «ЦГОК» (кольцево):

Первый рейс: 23.03.2026 в 12:09

Последний рейс: 25.03.2026 в 08:01

Расписание: 6:31, 8:01, 10:35, 12:09, 13:46, 15:22, 16:51, 18:21, 20:39

На участке “ст. Роковатая – Первомайский карьер» горожане могут пользоваться автобусными маршрутами общего пользования № 4, 228, 228а, а также автобусом № 8 «ст. Раковатая – пл. Кольцевая».

Новый график движения транспорта в Кривом Роге позволяет сохранить регулярные перевозки при проведении ремонтных работ и обеспечить соблюдение утвержденных остановок и маршрутов.

