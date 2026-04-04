У місті Самар очікується підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення для домогосподарств, які обслуговує ТОВ «КОМСІТІ».

Вода для підприємства закуповується у КП «Дніпроводоканал». Наприкінці 2025 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про підвищення тарифу на водопостачання для цього постачальника, що збільшило вартість закупівлі більш ніж на 21%.

Крім того, зросли витрати на електроенергію для насосного обладнання, очищення води, паливо для аварійних бригад та фонд оплати праці через зміни державних соціальних стандартів. У компанії пояснюють, що ці фактори безпосередньо впливають на собівартість послуг.

ТОВ «КОМСІТІ» підкреслює, що коригування тарифу є вимушеним заходом для безперебійного функціонування систем водопостачання та водовідведення. Без підвищення підприємство не зможе покривати витрати на електроенергію, обслуговування мереж і роботу аварійних служб.

Очікувані тарифи передбачають:

централізоване водопостачання — 56,89 грн/м³ (з ПДВ);

централізоване водовідведення — 46,73 грн/м³ (з ПДВ).

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області пов’язане із суттєвим ростом витрат на електроенергію, паливо та обслуговування мереж. Це дозволяє гарантувати стабільну роботу системи для мешканців і уникнути аварійних ситуацій.

Мешканцям радять ознайомитися з новими розцінками та планувати сімейний бюджет, щоб уникнути фінансових труднощів після вступу тарифів у дію. Також рекомендується контролювати показники лічильників і перевіряти нарахування, аби уникнути непередбачених витрат.

