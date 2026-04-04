Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области связано с ростом расходов.

В Самаре ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода для домохозяйств, обслуживаемых ООО «КОМСИТИ».

Вода на предприятии закупается у КП «Днепропроводоканал». В конце 2025 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифа на водоснабжение для этого поставщика, что увеличило стоимость закупки более чем на 21%.

Кроме того, возросли расходы на электроэнергию для насосного оборудования, очистку воды, топливо для аварийных бригад и фонд оплаты труда из-за изменений государственных социальных стандартов. В компании объясняют, что эти факторы оказывают непосредственное влияние на себестоимость услуг.

ООО «КОМСИТИ» подчеркивает, что корректировка тарифа является вынужденной мерой бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Без повышения предприятие не сможет покрывать затраты на электроэнергию, обслуживание сетей и работу аварийных служб.

Ожидаемые тарифы предполагают:

централизованное водоснабжение - 56,89 грн/м³ (с НДС);

централизованный водоотвод - 46,73 грн/м³ (с НДС).

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области связано с ростом затрат на электроэнергию, топливо и обслуживание сетей. Это позволяет гарантировать стабильную работу системы для жителей и избежать аварийных ситуаций.

Жителям советуют ознакомиться с новыми расценками и планировать семейный бюджет, чтобы избежать финансовых затруднений после вступления тарифов в действие. Также рекомендуется контролировать показатели счетчиков и проверять начисления во избежание непредвиденных затрат.

