У Дніпропетровській області в понеділок, 30 березня 2026 року, знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла.

ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" та ДТЕК Дніпровські електромережі попереджають про нові графіки відключення світла в області на понеділок, 30 березня 2026, пише Politeka.

Зокрема, за даними ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", 30 березня графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 17:00 у таких населених пунктах області:

Дніпро (вул. Братів Горобців, 36, 55, 60; Павла Чубинського, 1, 2, 2А, 3-5, 5А, 6, 8; Робоча, 79, 79А, 81, 83, 85, 93А; Макарова, 2; Інженерна, 2, 2А, 2Б, 2Д, 4А; Квартальна, 29А; пр-т Богдана Хмельницького, 113, 118Д, 118К, 119, 121, 123, 127);

Обухівка (частково СТ "Ізумруд", "Елеватор", "Орільська Галявина", вул. Центральна)

Орільське (Заводська, 23, 24А, 33);

Надеждівка (Відважна, 2-5, 7-9, 14, 16, 18-20, 22, 32, 34-39, 41, 43-45, 47-50, 51А; Озерна, 57, 59, 60, 62, 64, 65-68, 70, 71, 80, 82-84, 87, 92, 102А).

У місті Камʼянське, за даними ДТЕК, у понеділок знеструмлення відбуватимуться з 9:00 до 18:00 для деяких будинків по вулицях Вільна, Медична, Миру, Західна, Колеусівська, Прорізна, Олексія Алчевського, Коротка, Юннатів, проспекту Свободи, провулках 1 і 2 Алчевського, Юннатів, повідомляє Politeka.

А в місті Павлоград 30 березня діятимуть такі графіки відключення світла:

з 11:00 до 19:00 – частково вул. Василя Симоненка, Варшавська, Перемоги, Задорожня, Миру, Харківська;

з 9:00 до 19:00 – Хутірська, Володимирська, Калинова, Мазепи, Центральна, Героїв Рятувальників, Дніпровська;

з 10:00 до 19:00 – Новоселівська, Нова, Олександрівська, Верстатобудівників, Шкільна, Промислова, Олександрівська та ін.

