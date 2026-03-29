В Днепропетровской области в понедельник, 30 марта 2026 года, будут вновь применять локальные графики отключения света.

ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" и ДТЭК Днепровские электросети предупреждают о новых графиках отключения света в области на понедельник, 30 марта 2026 года, пишет Politeka.

В частности, по данным ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", 30 марта графики отключения света будут действовать с 8:00 до 17:00 в таких населенных пунктах области:

Днепр (ул. Братьев Воробьев, 36, 55, 60; Павла Чубинского, 1, 2, 2А, 3-5, 5А, 6, 8; Рабочая, 79, 79А, 81, 83, 85, 93А; Макарова, 2; Инженерная, 2, 2А, 2Б, 2Д, 4А; Квартальная, 29А; пр-т Богдана Хмельницкого, 113, 118Д, 118К, 119, 121, 123, 127);

Обуховка (частично СТ "Изумруд", "Элеватор", "Орильская Поляна", ул. Центральная)

Орильское (Заводская, 23, 24А, 33);

Надеждовка (Отважная, 2-5, 7-9, 14, 16, 18-20, 22, 32, 34-39, 41, 43-45, 47-50, 51А; Озерная, 57, 59, 60, 62, 67, 6 82-84, 87, 92, 102А).

В городе Каменское, по данным ДТЭК, в понедельник обесточения будут проходить с 9:00 до 18:00 для некоторых домов по улицам Свободная, Медицинская, Мира, Западная, Колеусовская, Прорезная, Алексея Алчевского, Короткая, Юннатов, проспекту Свободы, переулках 1 и 2 Алчевского, Юннатов, сообщает Politeka.

А в городе Павлоград 30 марта будут действовать следующие графики отключения света:

с 11:00 до 19:00 – частично ул. Василия Симоненко, Варшавская, Победы, Задорожная, Мира, Харьковская;

с 9:00 до 19:00 – Хуторская, Владимирская, Калиновая, Мазепы, Центральная, Героев Спасателей, Днепровская;

с 10:00 до 19:00 – Новоселовская, Новая, Александровская, Станокстроителей, Школьная, Промышленная, Александровская и т.д.

