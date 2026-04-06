У місті Самар оголошено про підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання та водовідведення для домогосподарств, які обслуговує ТОВ «КОМСІТІ». Вода закуповується у КП «Дніпроводоканал». Наприкінці 2025 року Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про підвищення тарифів на водопостачання, що збільшило витрати підприємства більш ніж на 21%.

Додатково витрати зросли через дорожчання електроенергії для насосів, очищення рідини, палива для аварійних бригад та підвищення фонду оплати праці відповідно до державних стандартів. У компанії зазначають, що ці фактори напряму впливають на собівартість послуг.

ТОВ «КОМСІТІ» підкреслює, що коригування тарифів є необхідним для стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення. Без змін підприємство не змогло б покривати витрати на обслуговування мереж, електроенергію та роботу аварійних служб.

Очікувані нові ставки:

Централізоване водопостачання — 56,89 грн/м³ (з ПДВ)

Централізоване водовідведення — 46,73 грн/м³ (з ПДВ)

Фахівці відзначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області дозволяє уникнути аварійних ситуацій та забезпечує безперебійну роботу систем.

Мешканцям радять ознайомлюватися з новими розцінками, перевіряти показники лічильників та контролювати нарахування, щоб запобігти непередбаченим витратам. Для зручності користувачів ТОВ «КОМСІТІ» рекомендує планувати споживання води та вести облік витрат, щоб адаптувати сімейний бюджет до змінених тарифів.

