Детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 7 квітня уже оприлюднені.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області триватимуть через профілактичні роботи, що будуть тривати на 7 квітня, пише Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах буде проводитись профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Вільне. Тому з 08:00 до 19:00 зникне електрика за адресою:

Сонячна 10; 15; 18/А; 19; 2; 20; 22; 24; 26; 4; 59.

Повідомляється також про планові роботи у місті Павлоград з 08:00 до 18:00 за адресами:

Героїв України: 1, 3, 4А, 5;

Дмитра Бочарникова: 6;

Кільцева: 4.

З 08:00 до 18:00 години електрика зникне у селі Вільне за адресами:

шосе Кіровоградське: 1, 4А, 7, 12.

Крім цього будуть введені додаткові графіки відключення електрики в місті Жовті Води. Зникне електрика з 07:30 до 18:00 за такими адресами:

бульвар Свободи: 54, 56, 56А, 58, 60, 62, 62/120, 64, 80-92 (парні);

Березнева: 35, 37, 39, 40А, 41, 42А, 43, 45, 47;

Героїв України: 4-12 (парні);

Івана Богуна: 4, 6, 42-48 (парні), 73, 75;

Козацької Слави: 18, 23, 23А, 25;

Шахтарської Слави;

пров. Володимира Філатова: 1-32;

пров. Двірцевий: 1-10, 10А, 11-13, 13А, 14-33, 35, 37, 37А, 41;

пров. Київський: 2-8 (парні);

пров. Пирогова: 1-32, 34-40 (парні).

