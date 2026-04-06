Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області передбачає досатньо багато варіантів розміщення, повідомляє Politeka.

Власники помешкань надають дах над головою без орендної плати, при цьому інколи просять невелику побутову участь у житті дому.

Платформа дає змогу швидко знайти кімнату або квартиру навіть тим, хто не має знайомих у регіоні.

Так, у Дніпрі доступна окрема кімната у трикімнатній квартирі на проспекті Б.Хмельницького. Там проживає 78-річна жінка, тому власники радять розміщуватися жінкам пенсійного віку для більшої зручності та взаєморозуміння.

У Кам’янському пропонують два варіанти. Перший розрахований на жінку з дитиною, де вже проживає власниця з двома дітьми, і платити за комунальні послуги не потрібно.

Другий варіант – окрема кімната з усіма необхідними умовами для проживання, розрахована на жінок, людей похилого віку та дітей.

Окрім цього, у Кривому Розі на вулиці Незалежності України доступна двокімнатна квартира після ремонту з усією побутовою технікою, що робить проживання максимально комфортним для жінок та дітей.

Завдяки платформі "Допомагай" безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна знайти швидко і без зайвих бюрократичних процедур.

Власники помешкань зазвичай пропонують дім на будь-який термін та створюють умови, щоб люди відчували себе у безпеці та мали можливість облаштувати побут під час війни.

