У 2026 році окремі категорії українських пенсіонерів можуть розраховувати на додаткові доплати у Дніпропетровській області, пише Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Розмір таких надбавок залежить від віку, соціального статусу та життєвих обставин і може становити від кількох сотень до понад двох з половиною тисяч гривень щомісяця.

Найбільша доплата передбачена для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживали у зонах відселення у 1986–1993 роках. Для них розмір щомісячної надбавки становить 2595 гривень, що відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Додаткові доплати також встановлені для пенсіонерів за віком у Дніпропетровській області. Особи віком від 70 до 74 років отримують доплату у розмірі 300 грн, від 75 до 79 років — 456 грн, а громадяни віком від 80 років — 570 грн. Водночас існує обмеження: така надбавка надається за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 грн.

Окрему підтримку передбачено для самотніх пенсіонерів віком від 80 років, які потребують стороннього догляду. За наявності медичного підтвердження вони можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 1038 гривень.

Крім того, додаткові кошти нараховуються пенсіонерам, які утримують неповнолітніх дітей або інших непрацездатних членів сім’ї. Зокрема, військові пенсіонери можуть отримувати приблизно 1290 гривень за кожного утриманця.

Також передбачена щомісячна доплата для почесних донорів, яка у 2026 році становить 321 гривню. Нові нарахування для цієї категорії наразі не здійснюються, однак ті, хто раніше оформив відповідну надбавку, продовжують її отримувати.

