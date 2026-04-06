В Самаре объявлено о повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Изменения коснулись централизованного водоснабжения и водоотвода для домохозяйств, обслуживаемых ООО «КОМСИТИ». Вода закупается у КП «Днепропроводоканал». В конце 2025 года Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифов на водоснабжение, что увеличило расход предприятия более чем на 21%.

Дополнительно расходы выросли из-за удорожания электроэнергии для насосов, очистки жидкости, топлива для аварийных бригад и повышения фонда оплаты труда в соответствии с государственными стандартами. В компании отмечают, что эти факторы оказывают непосредственное влияние на себестоимость услуг.

ООО «КОМСИТИ» подчеркивает, что корректировка тарифов необходима для стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения. Без изменений предприятие не смогло покрывать затраты на обслуживание сетей, электроэнергию и работу аварийных служб.

Ожидаемые новые ставки:

Централизованное водоснабжение - 56,89 грн/м³ (с НДС)

Централизованный водоотвод - 46,73 грн/м³ (с НДС)

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги Днепропетровской области позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечивает бесперебойную работу систем.

Жителям советуют ознакомиться с новыми расценками, проверять показатели счетчиков и контролировать начисления, чтобы предотвратить непредвиденные расходы. Для удобства пользователей ООО «КОМСИТИ» рекомендует планировать потребление воды и вести учет расходов, чтобы адаптировать семейный бюджет к измененным тарифам.

