Новий графік руху транспорту в Кривому Розі тимчасово запровадили через заходи з економії електроенергії, тому розповідаємо про це більше.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає зміни у тролейбусних маршрутах, зокрема №1, який з’єднує кілька районів міста, повідомляє Politeka.

Новий графік руху оприлюднили у Телеграм-спільноті "Транспорт Кривого Рогу".

Йдеться про тролейбус №1, який курсує між площею Захисників України та станцією Кривий Ріг-Головний.

Цей маршрут проходить через Центрально-Міський, Металургійний та Довгинцівський райони і залишається одним із важливих для щоденного пересування мешканців.

Він працює як у будні, так і у вихідні дні, однак із урахуванням нового графіка руху траснпорту в Кривому Розі.

У робочі дні перший рейс зі станції Кривий Ріг-Головний відправляється о 05:53, а з площі Захисників України тролейбус вирушає о 06:40.

Вечірні рейси завершуються о 22:20 із залізничного вокзалу та о 22:03 з площі Захисників України. Такий розклад дозволяє забезпечити перевезення пасажирів упродовж усього дня.

Інтервали курсування можуть змінюватися залежно від ситуації з енергоспоживанням. У вихідні та святкові дні розклад дещо відрізняється.

Перші рейси зі станції Кривий Ріг-Головний здійснюються з 05:55, а з площі Захисників України транспорт вирушає о 06:41. Останні рейси залишаються без змін і виконуються у вечірній час за тим самим розкладом, що й у будні.

Мешканців міста просять враховувати ці зміни під час планування поїздок та, за потреби, заздалегідь продумувати альтернативні маршрути.

Оновлений розклад уже оприлюднений у відкритому доступі, щоб пасажири могли зорієнтуватися у нових умовах.

