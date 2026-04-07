Новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає зміни у тролейбусних маршрутах, зокрема №1, який з’єднує кілька районів міста, повідомляє Politeka.
Новий графік руху оприлюднили у Телеграм-спільноті "Транспорт Кривого Рогу".
Йдеться про тролейбус №1, який курсує між площею Захисників України та станцією Кривий Ріг-Головний.
Цей маршрут проходить через Центрально-Міський, Металургійний та Довгинцівський райони і залишається одним із важливих для щоденного пересування мешканців.
Він працює як у будні, так і у вихідні дні, однак із урахуванням нового графіка руху траснпорту в Кривому Розі.
У робочі дні перший рейс зі станції Кривий Ріг-Головний відправляється о 05:53, а з площі Захисників України тролейбус вирушає о 06:40.
Вечірні рейси завершуються о 22:20 із залізничного вокзалу та о 22:03 з площі Захисників України. Такий розклад дозволяє забезпечити перевезення пасажирів упродовж усього дня.
Інтервали курсування можуть змінюватися залежно від ситуації з енергоспоживанням. У вихідні та святкові дні розклад дещо відрізняється.
Перші рейси зі станції Кривий Ріг-Головний здійснюються з 05:55, а з площі Захисників України транспорт вирушає о 06:41. Останні рейси залишаються без змін і виконуються у вечірній час за тим самим розкладом, що й у будні.
Мешканців міста просять враховувати ці зміни під час планування поїздок та, за потреби, заздалегідь продумувати альтернативні маршрути.
Оновлений розклад уже оприлюднений у відкритому доступі, щоб пасажири могли зорієнтуватися у нових умовах.
