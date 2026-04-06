Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі продовжує розширюватися через запуск нових соціальних програм.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі стала частиною ініціативи від ГО «Будь в курсі» у межах проєкту «We-LEAD: жіноче лідерство у гуманітарних кризах», повідомляє Politeka.

Організація наголошує, що сьогодні багато жінок змушені залишатися сильними навіть у періоди виснаження та тривоги, коли самі потребують підтримки.

Саме тому було вирішено розширити напрям гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпрі, щоб надати базову турботу тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

У межах ініціативи передбачено надання спеціальних наборів із товарами першої необхідності.

Йдеться про допомогу жінкам, які проживають у Дніпрі та Дніпропетровській області та належать до вразливих категорій населення.

Серед отримувачів можуть бути внутрішньо переміщені особи, жінки з інвалідністю або ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю, вагітні, багатодітні матері та жінки, які самостійно виховують дітей.

Також підтримка спрямована на тих, хто пережив насильство, втрату близьких через війну або перебував у полоні чи окупації.

Окрему увагу приділено жінкам із родин військовослужбовців, включно з тими, чиї рідні загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у цьому випадку є частиною ширшої системи підтримки, яка враховує різні життєві обставини та потреби.

Представники організації підкреслюють, що їхня мета не лише надати матеріальну підтримку, а й повернути людям відчуття опори та впевненості у завтрашньому дні.

Останні новини України:

