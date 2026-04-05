Протягом наступного тижня – з 6 по 12 квітня 2026 – у місті Дніпро знову застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла.

Енергетики оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Дніпрі на наступний тиждень – із 6 по 12 квітня 2026 року.

Ці знеструмлення, повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах міста, триватимуть орієнтовно з 8:00 до 18:00.

За даними ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", у понеділок, 6 квітня, графіки відключення світла в Дніпрі торкнуться деяких будинків по вулицях Автозаводська, Арабатська, Ганни Німець, Зимова, Криворізька, Погрібняка, Сапожнікова, Надбалківська, Тищика, Переможців, Автотранспортна, Краснопільська, Академіка Янгеля, Будівельників, Енергетична, Новобудівельна та ін.

У вівторок, 7 числа, як пише Politeka, обмеження електропостачання діятимуть за адресами:

вул. Миколи Погрібняка, 1, 3, 5-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45-47, 51Б;

Михайла Сапожнікова, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

Олексія Тищика, 1, 2, 2А, 3-20, 20А, 21-24, 24А, 25-38, 40, 42, 44-49, 49А, 50-53, 53А, 54-65, 65А, 66;

Ганни Німець, 2, 2А, 4, 6, 8;

частково Новокримська, Фабрично-заводська, Автозаводська, пров. Ізюмський, Ізюмський другий, проїзд Шаховий.

У середу, 8 квітня, графіки відключення світла в Дніпрі діятимуть по вул. Академіка Янгеля, 2; Незалежності, 13, 21, 23, 25, 27, 49. А у четвер, 09.04, – вул. Шинна, 1, 3, 5, 7, 8, 11, 11Д, 13, 17, 17Д, 17Є, 19, 27; пр-т Богдана Хмельницького, 49А, 49Б.

На період із 10.04 по 12.04 знеструмлення в місті поки не плануються.

