В течение следующей недели – с 6 по 12 апреля 2026 – в городе Днепр снова будут применять специальные графики отключения света.

Энергетики объявили о новых локальных графиках отключения света в Днепре на следующую неделю – с 6 по 12 апреля 2026 года, сообщает Politeka.

Эти обесточения, связанные с проведением плановых работ в электросетях города, будут длиться ориентировочно с 8:00 до 18:00.

По данным ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", в понедельник, 6 апреля, графики отключения света в Днепре коснутся некоторых домов по улицам Автозаводская, Арабатская, Анны Немец, Зимняя, Криворожская, Погребняка, Сапожникова, Надбалковская, Тищика, Автотранспортная, Краснопольская, Академика Янгеля, Строителей, Победителей, Энергетическая, Новостроительная и др.

Во вторник, 7 числа, как пишет Politeka, ограничения электроснабжения будут действовать по адресам:

ул. Николая Погребняка, 1, 3, 5-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45-47, 51Б;

Михаила Сапожникова, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

Алексея Тищика, 1, 2, 2А, 3-20, 20А, 21-24, 24А, 25-38, 40, 42, 44-49, 49А, 50-53, 53А, 54-65, 65А, 66;

Анны Немец, 2, 2А, 4, 6, 8;

частично Новокрымская, Фабрично-Заводская, Автозаводская, пер. Изюмский, Изюмский второй, проезд Шахматный.

В среду, 8 апреля, графики отключения света в Днепре будут действовать по ул. Академика Янгеля, 2; Независимости, 13, 21, 23, 25, 27, 49. А в четверг, 09.04 – ул. Шинная, 1, 3, 5, 7, 8, 11, 11Д, 13, 17, 17Д, 17Е, 19, 27; пр-т Богдана Хмельницкого, 49А, 49Б.

В период с 10.04 по 12.04 обесточения в городе пока не планируются.

