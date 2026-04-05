У понеділок, 6 квітня 2026 року, в Дніпропетровській області знову діятимуть локальні графіки відключення світла.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Дніпропетровській області 6 квітня 2026 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

За даними ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", графіки відключення світла в Дніпропетровській області 6 квітня торкнуться таких населених пунктів:

Вільногірськ (деякі будинки по вул. Молодіжна, Промислова, Центральна, бульвару Миру) – з 8:00 до 17:30;

Жовті Води (Авангардна, Героїв Чорнобиля, Львівська, Михайла Грушевського, Підгірна, Степова, Виноградна, Волонтерська, Героїв України, Івана Богуна, Козацької Слави, Покровська, Театральна, Франка та низка провулків) – з 7:30 до 18:00;

Кривий Ріг (Жовтонога), Широка Дача (Вишнева), Вільне (вул. і пров. Миру) – з 8:00 до 18:00.

Із 9 до 18 години в понеділок часткові знеструмлення відбудуться в місті Камʼянське (по вулицях Вишнева, Добровольців, Дружня, Каштанів, Квітів, Миру, Олени Пчілки) та селищі Карнаухівка (Барикадна, Варваринська, Веселкова, Гоголя, Горбоноса, Гарета Джонса, Дивовижна, Драгобратська, Центральна, Житня, Залізнична, Батальйону ім. Шейха Мансура, Зеленого Клину, Камʼянська, Карнауха та ін), повідомляє Politeka.

У місті Підгороднє Дніпропетровської області, за даними ДТЕК, 6 квітня графіки відключення світла застосовуватимуть приблизно з 8:00 до 20:00 або з 9:00 до 17:00 частково по вул. Вишнева, Героїв Майдану, Гончара, Дніпровська, Енергетиків, Жукова, Зарічна, Казкова, Калинова, Канальна, Каштанова, Коваля, Кооперативна, Коротка, Криворізька, Литвишка, Лугова, Межова, Мирна, Миру, Низова, Нова, Партизанська, Перемоги, Пісенна, Полтавська та ін.

