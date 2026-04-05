В понедельник, 6 апреля 2026 года, в Днепропетровской области будут снова действовать локальные графики отключения света.

В связи с плановыми работами в электросетях в Днепропетровской области 6 апреля 2026 года будут действовать специальные графики отключения света, пишет Politeka.

По данным ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", графики отключения света в Днепропетровской области 6 апреля коснутся следующих населенных пунктов:

Вольногорск (некоторые дома по ул. Молодежная, Промышленная, Центральная, бульвару Мира) – с 8:00 до 17:30;

Желтые Воды (Авангардная, Героев Чернобыля, Львовская, Михаила Грушевского, Подгорная, Степная, Виноградная, Волонтерская, Героев Украины, Ивана Богуна, Казацкой Славы, Покровская, Театральная, Франко и ряд переулков) – с 7:30 до 18:00;

Кривой Рог (Жовтонога), Широкая Дача (Вишневая), Свободное (ул. и пер. Мира) – с 8:00 до 18:00.

С 9 до 18 часов в понедельник частичные обесточения состоятся в городе Каменское (по улицам Вишневая, Добровольцев, Дружняя, Каштанов, Цветов, Мира, Елены Пчелки) и поселке Карнауховка (Баррикадная, Варваринская, Веселковая, Гоголя Драгобратская, Центральная, Житняя, Железнодорожная, Батальона им. Шейха Мансура, Зеленого Клина, Каменская, Карнауха и др.).

В городе Подгородное Днепропетровской области, по данным ДТЭК, 6 апреля графики отключения света будут применяться примерно с 8:00 до 20:00 или с 9:00 до 17:00 частично по ул. Вишневая, Героев Майдана, Гончара, Днепровская, Энергетиков, Жукова, Заречная, Сказочная, Калиновая, Канальная, Каштановая, Коваля, Кооперативная, Короткая, Криворожская, Литвишка, Луговая, Межевая, Мирная, Мира, Низовая, Новая, Партизанская и др.

