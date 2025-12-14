Работа для пенсионеров в Кривом Роге открывает возможности для выбора подходящей вакансии по навыкам и графику.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге становится доступнее благодаря новым вакансиям в сфере обслуживания, торговли и доставки, сообщает Politeka.

Местные работодатели предлагают официальное трудоустройство, гибкий график и стабильный доход, что позволяет совмещать работу с другими занятиями или отдыхом.

Ресторан «Окрестность» ищет официанта. В обязанности входит обслуживание гостей, прием заказов, контроль за чистотой и взаимодействие с кухней. Заработная плата колеблется от 12000 до 30000 грн, рабочий день полон. Предприятие ценит обходительность, внимательность и командный дух, а также поощряет профессиональное развитие сотрудников.

Магазин Techno Case предлагает должность продавца-консультанта телефонов и аксессуаров. Сотрудник консультирует клиентов, производит продажи и ведет ежедневные операции. Заработок составляет 30 000–50 000 грн. плюс проценты от продаж. График можно выбирать – 4/3 или 5/2, компания обеспечивает обучение новичков и систему бонусов за результаты, стимулируя профессиональный рост.

Сервис доставки Glovo приглашает курьеров на пеших, велосипедных, мото- и автотранспортных маршрутах. Средний доход составляет 35 000 грн в месяц, выплаты происходят ежедневно и еженедельно. Гибкое расписание позволяет самостоятельно планировать рабочее время, а компания страхует сотрудников при выполнении доставок.

Таким образом, работа для пенсионеров в Кривом Роге открывает возможности для выбора подходящей вакансии по навыкам и графику, сочетая финансовую стабильность с комфортными условиями. Пенсионеры могут найти занятие, соответствующее их опыту, поддерживающее активность и позволяющее чувствовать социальную значимость, оставаясь частью современного рынка труда.

