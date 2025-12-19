Жителям Кривого Рога предлагают широкий выбор работы для пенсионеров, каждый может выбрать то, что ему по душе.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные отрасли и подходит для тех, кто хочет оставаться активным и приносить пользу, сообщает Politeka.

Вакансии на платформе work.ua предлагают гибкий график, зарплату и возможность обучения на рабочем месте.

Одним из направлений работы для пенсионеров в Кривом Роге ресторанная сфера. Ресторан «Окрестность» ищет мангальщика, повара на мангал. Здесь ценят желание развиваться, даже если опыта раньше не было.

Сотрудники готовят блюда на открытом огне, следят за чистотой, помогают коллегам и следят за качеством продуктов. График переменный: 4/2 по 13 часов. Работодатели отмечают, что у них дружный коллектив.

Еще одно направление, в котором можно найти работу для пенсионеров в Кривом Роге – это промышленность. Компания Метинвест приглашает машиниста питателя на АО «Южный горно-обогатительный комбинат».

Для этой позиции не обязательно иметь большой опыт, ведь возможно обучение на рабочем месте. Сотрудники следят за работой оборудования, регулируют подачу материалов и устраняют мелкие неполадки.

Предлагаются официальное трудоустройство, стабильная зарплата, медицинское страхование и компенсация аренды жилья для кандидатов из других регионов.

Не менее актуальным вариантом является вакансия на АЗС ОККО, где требуется младший оператор, заправщик. Работники заправляют автомобили, консультируют клиентов, поддерживают чистоту на территории и получают полное медицинское страхование.

ОККО предлагает официальное трудоустройство с первого дня, выплату зарплаты без задержек, 24 дня оплачиваемого отпуска и больничные.

