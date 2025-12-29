Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области позволяет людям быстрее адаптироваться после вынужденного переезда.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляют переселенцам в формате временного размещения в рамках государственной программы поддержки, сообщает Politeka.

Речь идет о возможности получить жилье по фактическому месту пребывания на срок до одного года. При отсутствии альтернативы проживанию этот период может быть продлен по решению соответствующих органов.

Норматив площади установлен на уровне шести квадратных метров на одного человека. Отбор заявителей осуществляется через систему баллов, учитывающую жизненные обстоятельства и уровень уязвимости.

Преимущество имеют семьи с несколькими детьми, одинокие родители, беременные женщины, люди с инвалидностью, пожилые граждане, а также те, чье имущество разрушено или повреждено в результате боевых действий.

Предлагаемые помещения оборудованы базовыми условиями для быта. Жители могут самостоятельно готовить еду и пользоваться безопасным пространством для повседневной жизни. Отдельно предусмотрена социальная помощь.

В профильных учреждениях отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области позволяет людям быстрее адаптироваться после вынужденного переезда.

Для участия необходимо обратиться в ЦНАП, орган местного самоуправления или районную администрацию. После регистрации формируется учетное дело с уникальным номером, за которым ведется дальнейшее распределение доступных помещений.

Кроме того, в Днепре можно получить бесплатные продукты. Наборы продуктов питания могут получать ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

