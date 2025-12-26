Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области является частью изменений в системе оплаты коммунальных услуг.

Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области запланировано с 1 января 2026 года и касается оплаты за распределение топлива, сообщает Politeka.

Речь идет не о стоимости ресурса для населения, а исключительно о плате за его доставку от сетей в дома потребителей. Цена газа для бытовых клиентов остается неизменной.

Обновленные расценки уже передали на рассмотрение НКРЭКУ. Пересмотр будет проходить в два этапа: первое повышение стартует с начала года, второе после 1 апреля 2026-го.

По предварительным расчетам, средний показатель по стране вырастет на 76%. В то же время, для Днепропетровского филиала ГРМУ увеличение будет значительно выше — почти на 190%, до 3,66 гривны за кубометр без учета НДС.

Для сравнения, в Гадячгаге ставка будет составлять 3,16 гривны на старте года с последующей корректировкой до 3,95 с апреля. В других регионах изменения будут более умеренными: в Закарпатской области тариф достигнет 2,48 гривны, а в Харькове останется самым низким – от 0,65 до 0,78.

Стоимость газа для населения зафиксирована на уровне 7,96 гривны за кубометр и будет действовать в течение военного положения и не менее шести месяцев после его завершения.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на газ в Днепропетровской области является частью изменений в системе оплаты коммунальных услуг, поэтому жителям советуют заранее учесть новые расходы при планировании бюджета.

Кроме того, в Днепре также дорожают продукты.

Наибольшую динамику продемонстрировала сметана "Президент" 15% жирности. Средняя стоимость за упаковку 350 грамм сейчас составляет 55,19 грн, тогда как в ноябре она была на уровне 51,64.

