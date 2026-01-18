Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области направлено не только на временное убежище, но и на восстановление стабильности и уверенности в будущем.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области стало доступным в рамках государственной программы временного размещения, сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на переселенцев, которые после лечения или досмотрового сопровождения требуют дополнительной поддержки и времени адаптации.

Размещение предусмотрено на срок до одного года. Участникам предоставляется подготовленная комната или квартира с базовыми условиями для быта и приготовления пищи. Финансирование осуществляется из бюджета, так что плата за пользование помещениями не взимается.

Отдельное направление программы – это социальное и психологическое сопровождение. Специалисты помогают наладить самостоятельную жизнь, справиться со стрессом и вернуть привычный ритм. Поддержка доступна вне зависимости от формы собственности жилья.

Следует также отметить, что к участию могут приобщаться физические и юридические лица, внесенные в Реестр поставщиков социальных услуг. Объекты должны отвечать требованиям безопасности и пригодности, определенным правительством.

В социальных службах отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области направлено не только на временное убежище, но и на восстановление стабильности и уверенности в будущем. Программа действует в течение года и продолжает охватывать тех, кто нуждается в комплексной помощи.

Кроме того, в Днепропетровской области люди могут получить гуманитарную помощь. По информации фонда «Каритас Донецк», в первую очередь ресурсы получают семьи с низкими доходами, переселенцы и пенсионеры, не имеющие возможности самостоятельно обеспечить жилье теплом.

