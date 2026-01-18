Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області спрямоване не лише на тимчасовий прихисток, а й на відновлення стабільності та впевненості у майбутньому.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області стало доступним у межах державної програми тимчасового розміщення, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на переселенців, які після лікування або доглядового супроводу потребують додаткової підтримки та часу для адаптації.

Розміщення передбачене строком до одного року. Учасникам надають підготовлені кімнати або квартири з базовими умовами для побуту та приготування їжі. Фінансування здійснюється з бюджету, тож плата за користування приміщеннями не стягується.

Окремий напрям програми — це соціальний і психологічний супровід. Фахівці допомагають налагодити самостійне життя, впоратися зі стресом та повернути звичний ритм. Підтримка доступна незалежно від форми власності житла.

Варто також зауважити, що до участі можуть долучатися фізичні й юридичні особи, внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг. Об’єкти мають відповідати вимогам безпеки та придатності, визначеним урядом.

У соціальних службах зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області спрямоване не лише на тимчасовий прихисток, а й на відновлення стабільності та впевненості у майбутньому. Програма чинна протягом року та продовжує охоплювати тих, хто потребує комплексної допомоги.

Крім того, в Дніпропетровській області люди також можуть отримати гуманітарну допомогу. За інформацією фонду «Карітас Донецьк», першочергово ресурси отримують родини з низькими доходами, переселенці та пенсіонери, які не мають змоги самостійно забезпечити оселі теплом.

