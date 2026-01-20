Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге начала работу в рамках нового проекта волонтерского центра «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Инициатива призвана поддержать внутренне перемещенных лиц и местных жителей, которые в результате потеряли стабильные доходы и оказались в затруднительном положении.

Особое внимание уделяется домохозяйствам с острыми потребностями. Первоначально помощь получают семьи, которые ранее не обращались за поддержкой или подали заявки до августа 2025 года. Это позволяет избежать дублирования ресурсов и охватить больше получателей.

Выдача происходит ежедневно, но количество семей ограничено – до 150 в день. Такой подход помогает упорядочить процесс, уменьшить очереди и соблюдать требования безопасности. Пакеты выдают только при личном присутствии после предварительной регистрации.

Наборы включают в себя базовые продукты, рассчитанные на определенный период. Запасы регулярно пополняют, в то же время волонтеры призывают получателей соблюдать установленный график.

Проект реализуют при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. Сейчас уже передано более двухсот наборов примерно такому же количеству семей, а работу планируют продолжать.

По словам специалистов, гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге помогает стабилизировать быт людей, вынужденных покинуть собственные дома, и уменьшить социальное напряжение в обществе.

Кроме того, жители Днепропетровской области могут получить доплаты. Эти средства будут выплачиваться дополнительно к основной пенсии в качестве компенсации за проживание на опасных территориях.

